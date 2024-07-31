Фергюсон рассказал, как готовился к предстоящему бою с Кьезой

Бывший временный чемпион UFC в лёгком дивизионе Тони Фергюсон рассказал о своей подготовке к предстоящему поединку против соотечественника Майкла Кьезы на турнире UFC Fight Night в Абу-Даби (ОАЭ), который пройдёт 3 августа.

«Я думаю, это довольно круто, что я смогу выступить в Абу-Даби. Очевидно, я хочу продолжать это драться. Поэтому я должен выступать, и я буду выступать, поэтому этот этот тренировочный лагерь был для меня немного интереснее. Я вернулся к спаррингам. Я не делал это семь лет. У меня были хорошие партнеры по тренировкам, я провёл около 120 раундов спаррингов, возможно больше. Я много боролся, у меня были хорошие партнеры по тренировкам, позитивный настрой и хорошая команда», — приводит слова Фергюсона Bloody Elbow.

В последнем бою, который состоялся в декабре прошлого года, Тони встречался с представителем Великобритании Пэдди Пимблеттом. Противостояние завершилось победой Пимблетта единогласным решением судей. Для Фергюсона это поражение стало седьмым подряд. В общей сложности в послужном списке американца 25 побед и 10 поражений.