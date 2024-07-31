Сэндхаген — о подготовке к бою с Умаром Нурмагомедовым: пришлось приложить немало усилий

Бывший претендент на временный титул чемпиона UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Кори Сэндхаген поделился подробностями о своей подготовке к предстоящему поединку против непобеждённого российского бойца Умара Нурмагомедова. Спортсмены сразятся 3 августа на турнире UFC on ABC 7 в Абу-Даби (ОАЭ).

«Я работаю с Тревором уже около четырёх месяцев. С ним здорово. Он очень впечатляет. Он действительно знает, как работать со спортсменами в технической, стратегической части вещей. Честно говоря, я не встречал никого лучше. Он намного превзошёл мои ожидания, и это действительно здорово. Хотя я знаю Тревора очень давно. Я никогда не работал с ним так тесно, и да, это действительно волнительно. Я действительно чувствую, что я, Тревор, Райан Холл, главный тренер придумали рецепт успеха, и мне просто нужно выйти и выполнить его.

Этот тренировочный лагерь был тяжёлым испытанием. Готовиться к бою с тем, кто так хорошо подготовлен, — это тяжёлый труд. Мне действительно пришлось приложить немало усилий, чтобы достаточно узнать некоторые вещи, а также подготовиться физически и морально», — приводит слова Сэндхагена MMAJunkie.