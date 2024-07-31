Шон О'Мэлли предложил Мерабу Двалишвили подраться со своим тренером

Действующий чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Шон О'Мэлли предложил топовому грузинскому бойцу Мерабу Двалишвили подраться со своим тренером Тимом Уэлчем. Их перепалку приводит аккаунт AFeldmanMMA в социальной сети X (ранее Twitter).
Мераб: Бро, я так зол на него.
Шон: Если у тебя с ним проблемы, ты можешь обсудить их с ним лично. Он готов подраться с тобой. Если ты хочешь, он это сделает.
Мераб: Но почему мы должны драться?
Шон: Ты сказал, что хочешь подраться с ним, он не говорил, что хочет этого.
Мераб: Я хотел дать ему по морде, но я не хочу сорвать наш бой.
Шон: И не надо. Попробуй сделать это после боя.
Мераб: После боя, после боя, да-да.
Шон: Попробуй.
Мераб: Вопрос не в том, кто сильнее, кто тяжелее, мы говорим об уличной драке.
Шон: Да, ты можешь подраться с ним на улице.
Мераб: Да, посмотрим. Посмотрим.
Шон: Ты умрёшь. Ты хочешь умереть? Он убьёт тебя.
Мераб: Это так глупо.
Шон: Есть причина, по которой существуют весовые категории.
Напомним, поединок О'Мэлли и Двалишвили возглавит турнир UFC 306, который состоится 14 сентября в «Сфере», в Лас-Вегасе.