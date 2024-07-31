Шон О'Мэлли предложил Мерабу Двалишвили подраться со своим тренером

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Действующий чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Шон О'Мэлли предложил топовому грузинскому бойцу Мерабу Двалишвили подраться со своим тренером Тимом Уэлчем. Их перепалку приводит аккаунт AFeldmanMMA в социальной сети X (ранее Twitter).

Мераб: Бро, я так зол на него.

Шон: Если у тебя с ним проблемы, ты можешь обсудить их с ним лично. Он готов подраться с тобой. Если ты хочешь, он это сделает.

Мераб: Но почему мы должны драться?

Шон: Ты сказал, что хочешь подраться с ним, он не говорил, что хочет этого.

Мераб: Я хотел дать ему по морде, но я не хочу сорвать наш бой.

Шон: И не надо. Попробуй сделать это после боя.

Мераб: После боя, после боя, да-да.

Шон: Попробуй.

Мераб: Вопрос не в том, кто сильнее, кто тяжелее, мы говорим об уличной драке.

Шон: Да, ты можешь подраться с ним на улице.

Мераб: Да, посмотрим. Посмотрим.

Шон: Ты умрёшь. Ты хочешь умереть? Он убьёт тебя.

Мераб: Это так глупо.

Шон: Есть причина, по которой существуют весовые категории.

Напомним, поединок О'Мэлли и Двалишвили возглавит турнир UFC 306, который состоится 14 сентября в «Сфере», в Лас-Вегасе.