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Алджамейн Стерлинг рассказал, в каком случае получит титульный поединок

Алджамейн Стерлинг рассказал, в каком случае получит титульный поединок
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Бывший обладатель чемпионского пояса UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Алджамейн Стерлинг высказался о поединке против топового и непобеждённого российского бойца UFC, который выступает в полулёгком весе (до 66 кг), Мовсара Евлоева.

«Я выйду и финиширую Мовсара Евлоева в первом раунде. Я гарантированно получу титульный бой», — приводит слова Стерлинга MMA Fighting.

Ранее издание MMАJunkie сообщало, что бой между Стерлингом и Евлоевым состоится 5 октября в городе Солт-Лейк-Сити (США) на турнире UFC 307.

Мовсару Евлоеву 30 лет. Боец дебютировал как профессионал в 2014 году и в апреле 2019-го впервые выступил в UFC. Всего на счету россиянина в престижнейшей организации мира восемь побед и ни одного поражения.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 13 апреля на турнире UFC 300 в Лас-Вегасе, Алджамейн Стерлинг разделил октагон с соотечественником Келвином Каттаром. Бой завершился победой Алджамейна единогласным решением судей.

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