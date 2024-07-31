Непобеждённый боец UFC в тяжёлом весе дисквалифицирован на полгода

Американский боец египетского происхождения Хамди Абдельвахаб дисквалифицирован на шесть месяцев за нарушение антидопинговых правил UFC. Об этом сообщает репортёр MMA Junkie и USA Today Нолан Кинг.

«Тяжеловес Хамди Абдельвахаб дисквалифицирован на шесть месяцев по антидопинговой программе UFC CSAD за экзогенный тестостерон.

В CSAD связывают это с испорченной добавкой. За это положена трёхмесячная дисквалификация. Но поскольку Абдельвахаб всё ещё отбывал предыдущее наказание за нарушение антидопинговых правил, срок его наказания увеличен вдвое», — написал Кинг на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

31-летний Абдельвахаб дебютировал в промоушене на турнире UFC 277 в июле 2022 года. В своём последнем бою он выиграл раздельным решением судей у Дон'Тэйла Мэйса. Но из-за проваленного допинг-теста этот поединок был признан несостоявшимся.

До этого Хамди Абдельвахаб провёл пять поединков в профессиональных смешанных единоборствах и одержал в них пять побед.