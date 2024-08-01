Сэндхаген рассказал, кого будет поддерживать в поединке Двалишвили — О’Мэлли

Бывший претендент на временный титул чемпиона UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Кори Сэндхаген объяснил, почему в поединке между топовым грузинским бойцом Мерабом Двалишвили и действующим чемпионом UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американцем Шоном О'Мэлли будет поддерживать последнего.

«Я определённо болею за О'Мэлли. Это определённо более важный бой, о котором люди просили вечно. Думаю, что мы с ним выйдем друг против друга, то это будет взрыв. Это будет так технично и так умело, суперспортивно. Это то, что фанаты хотят увидеть очень сильно. Я собираюсь получить победу. О'Мэлли, обеспечь себе победу, и тогда мы дадим фанатам то, о чём они просили годами.Я действительно считаю, что нет боя, о котором, как мне кажется, просили бы больше в UFC, чем со мной и О'Мэлли. Вот что, я надеюсь, произойдёт», — приводит слова Сэндхагена MMAJunkie.

Напомним, поединок О'Мэлли и Двалишвили возглавит турнир UFC 306, который состоится 14 сентября в «Сфере», в Лас-Вегасе.

Напомним, в активе американского бойца 18 побед, одно поражение, а один бой был признан несостоявшимся. В последнем поединке, который состоялся 10 марта в Майами на турнире UFC 299, Шон О'Мэлли провёл титульный реванш с эквадорцем Марлоном Верой. Американец победил единогласным решением судей и успешно защитил чемпионский пояс.