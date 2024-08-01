Как закончится бой Умар Нурмагомедов — Кори Сэндхаген?

Вечером 3 августа по московскому времени в Абу-Даби (ОАЭ) состоится турнир UFC on ABC 7, который возглавит поединок между экс-претендентом на временный титул UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американцем Кори Сэндхагеном и непобеждённым российским бойцом Умаром Нурмагомедовым.

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Напомним, Кори Сэндхаген и Умар Нурмагомедов должны были провести поединок ещё в августе 2023 года. Тогда бой сорвался из-за травмы плеча, которую получил россиянин.

В общей сложности на счету Нурмагомедова 17 боёв в смешанных единоборствах, в каждом из которых он одерживал победы (две победы были добыты нокаутом). На счету Сэндхагена в ММА 17 побед (семь нокаутом) при четырёх поражениях.