Бокс, Олимпиада-2024: расписание поединков 1 августа

Сегодня, 1 авугста, в рамках летних Олимпийских игр в Париже запланирован очередной соревновательный день в боксе. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием. Поединки проведут как представители мужских, так и женских национальных команд.

Расписание поединков в боксе на 1 августа:

12:00 мск. Женщины. До 50 кг. 1/8 финала;

12:48 мск. Женщины. До 66 кг. 1/8 финала;

13:36 мск. Женщины. До 54 кг. 1/4 финала;

13:52 мск. Мужчины. До 63,5 кг. 1/4 финала;

14:08 мск. Мужчины. До 92 кг. 1/4 финала;

16:30 мск. Женщины. До 50 кг. 1/8 финала;

17:18 мск. Женщины. До 66 кг. 1/8 финала;

18:06 мск. Женщины. До 54 кг. 1/4 финала;

18:38 мск. Мужчины. До 63,5 кг. 1/4 финала;

18:54 мск. Мужчины. До 92 кг. 1/4 финала;

21:00 мск. Женщины. До 50 кг. 1/8 финала;

21:32 мск. Женщины. До 66 кг. 1/8 финала;

22:04 мск. Женщины. До 54 кг. 1/4 финала;

22:20 мск. Мужчины До 63,5 кг. 1/4 финала;

22:52 мск. Мужчины. До 92 кг. 1/4 финала.