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Райан Гарсия хочет подраться с двумя известными бойцами в UFC и BKFC

Райан Гарсия хочет подраться с двумя известными бойцами в UFC и BKFC
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Популярный американский боксёр мексиканского происхождения Райан Гарсия хочет провести поединок по правилам ММА с действующим обладателем титула UFC в легчайшем весе (до 61 кг) соотечественником Шоном О'Мэлли и бой на кулаках в лиге BKFC с известным ирландским бойцом Конором Макгрегором.

«Я бы хотел подраться с… как же его зовут? Точно, с Шоном О'Мэлли! И с Конором Макгрегором по BKFC. Насколько это возможно? Это очень реально организовать. У меня есть навыки в борьбе, я на многое способен, о чём вы и не догадываетесь. Мне хотелось бы это провести. Я бы сбил с головы Шона его радужные волосы», — приводит слова Гарсии портал MMAFighting.

Райану Гарсии 25 лет. Американец дебютировал на профессиональном ринге в 2016 году и в январе 2021-го сразился за временный титул WBC, нокаутировав британца Люка Кэмпбелла. Ранее боксёр сообщил, что борется с наркозависимостью и собирается пройти курс реабилитации.

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