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Евлоев оригинально и забавно поздравил Стерлинга с днём рождения

Евлоев оригинально и забавно поздравил Стерлинга с днём рождения
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Непобеждённый российский боец UFC, выступающий в полулёгком весе (до 66 кг), Мовсар Евлоев оригинально и забавно поздравил своего предполагаемого соперника и бывшего чемпиона UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американца Алджамейна Стерлинга.

Ранее издание MMAJunkie сообщало, что бой между Евлоевым и Стерлингом состоится 5 октября в городе Солт-Лейк-Сити (США) на турнире UFC 307.

Мовсару Евлоеву 30 лет. Боец дебютировал как профессионал в 2014 году и в апреле 2019-го впервые выступил в UFC. Всего на счету россиянина в престижнейшей организации мира восемь побед и ни одного поражения. В своём последнем бою на турнире UFC 297 в январе Евлоев победил единогласным судейским решением британца Арнольда Аллена.

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