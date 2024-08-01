«Тебя используют!» Экс-боец UFC обратился к Тому Аспиналлу

Бывший боец UFC Брендан Шауб призвал временного чемпиона UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) англичанина Тома Аспиналла постоять за себя и свои интересы, а также перестать идти навстречу матчмейкерам промоушена.

«Том, ты уникальный боец и тебе следует начать вести себя соответственно. Я имею в виду постоять за себя. Прямо сейчас тебя просто используют в чужих интересах! Тому нужно подвести черту. Больше никакого хорошего парня Аспиналла. Страхующий боец для поединка Джонс — Миочич?! Страхующий, чёрт возьми! Нельзя всегда быть человеком компании. История нам это показывала неоднократно», — приводит слова Шауба портал Yardbarker.

Напомним, 28 июля на турнире UFC 304 в Манчестере (Великобритания) Том Аспиналл разделил октагон с топовым американским бойцом Кёртисом Блэйдсом. Бой завершился победой Тома нокаутом в первом раунде. Для Аспиналла эта победа стала третьей подряд.