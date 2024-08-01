Член сборной РФ по боксу прокомментировала участие боксёра-трансгендера* в ОИ-2024

Член сборной России по боксу Азалия Аминева высказалась насчёт участия в летних Олимпийских играх в Париже боксёра-трансгендера* представительницы Алжира Иман Хелиф как женщины.

«Я уже практически не вспоминаю тот поединок, моя карьера развивается. Но помню, что алжирка тогда фактически смошенничала. Благодаря IBA и гендерным тестам её вовремя остановили. К сожалению, отдельные представители нашего вида спорта не оставляют попытки обойти действующие правила допуска. И я рада, что на их пути всегда становится IBA, не давая шансов на незаконное преимущество. Жаль, что МОК при этом не прислушивается к здравому смыслу. Я никому и никогда не желаю зла, но считаю, что попытки мошенничества в спорте недопустимы», — приводит слова Азалии пресс-служба Федерации бокса России.

Аминева проиграла Иман Хелиф в 1/8 чемпионата мира по боксу 2023 года. Хелиф была отстранена накануне финала мирового первенства из-за высокого уровня тестостерона в организме.

*ЛГБТ-движение признано экстремистской организацией, чья деятельность запрещена на территории Российской Федерации запрещена.