Хабиб пожертвовал $ 30 тыс. в фонд Порье, купив комплект его формы с боя против Махачева

Член Зала славы UFC Хабиб Нурмагомедов пожертвовал $ 30 тыс. в благотворительный фонд своего бывшего соперника и бывшего временного чемпиона UFC в лёгком весе американца Дастина Порье, купив комплект его формы, в которой тот дрался с действующим обладателем титула UFC в категории до 70 кг Исламом Махачевым.

«Хабиб купил комплект за $ 30 тыс.», — приводит слова Порье издание MMAJunkie.

По словам американского бойца, Хабиб связался с ним через своего менеджера Али Абдель-Азиза, после чего внёс за комплект формы Порье (в комплект униформы входят шорты, бинты, перчатки и майка. — Прим. «Чемпионата») полную сумму. Деньги, которые заплатил Нурмагомедов, будут потрачены на покупку школьных принадлежностей для детей из малообеспеченных семей.