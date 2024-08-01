UFC Roster Tracker: Сергей Морозов и Мария Агапова исключены из ростера UFC

Бойцы UFC, представляющие Казахстан, Сергей Морозов и Мария Агапова, согласно данным аккаунта UFC Roster Tracker, исключены из ростера UFC.

Сергей на данный момент не комментировал данную информацию. Однако Мария подтвердила свой уход из американского промоушена.

«Спасибо огромное UFC за участие в боях. Это было большое удовольствие — драться в UFC. Моменты, когда я выиграла бонусы, стали лучшими моментами в моей жизни. Я буду продолжать драться и, надеюсь, почувствую что-то подобное снова», — написала Мария Агапова на своей странице в социальных сетях.

Морозов не выходил в октагон с декабря 2022 года, когда победил единогласным решением судей Джорни Ньюсона. Агапова в последнем поединке, который состоялся 14 июля 2024 года, проиграла удушающим приёмом Луане Сантос.