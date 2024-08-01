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Забит Магомедшарипов: UFC четыре-пять раз приглашал в Америку

Забит Магомедшарипов: UFC четыре-пять раз приглашал в Америку
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Бывший боец UFC, выступавший в полулёгком весе (до 66 кг), россиянин Забит Магомедшарипов рассказал, что представители UFC несколько раз предлагали ему возобновить профессиональную карьеру бойца ММА.

«Желание вернуться бывает, особенно когда бои видишь и понимаешь, что ты мог бы это сделать. UFC часто выходит на связь. Уже четыре-пять раз они хотели встретиться, приглашали в Америку, но у меня не получилось поехать. Просто знаю, что ничего им обещать не смогу – из-за этого не видел смысла ехать и встречаться. Это не финансовый вопрос. Они много чего обещали и хотели, но дело не в этом. Я просто решил для себя, что кому-то что-то доказывать больше не хочу», — сказал Забит Магомедшарипов в интервью YouTube-каналу «Ушатайка».

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