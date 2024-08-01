Майкл Биспинг: Умар Нурмагомедов и Кори Сэндхаген — два самых техничных бойца в ММА

Член Зала славы UFC и бывший чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) британец Майкл Биспинг высказался насчёт предстоящего поединка между топовым непобеждённым российским бойцом Умаром Нурмагомедовым и временным чемпионом UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американцем Кори Сэндхагеном.

«Это два самых техничных бойца в спорте на данный момент. Умар Нурмагомедов, конечно, из Дагестана, потрясающий борец, но его навыки кикбоксинга невероятные. Он действительно выделяется своим ростом в дивизионе. И его поставили в пару с Сэндхагеном, который почти так же техничен во всех аспектах боя. У них примерно равный рост, и у Кори невероятная скорость. Это важный бой, который будет иметь серьёзные последствия для всего», — приводит слова Майкла портал Eurosport.