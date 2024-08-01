Дастин Порье ответил, когда примет окончательное решение насчёт своей карьеры в ММА

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе американец Дастин Порье ответил, когда примет окончательное решение насчёт продолжения или окончания своей карьеры в ММА.

«Мы с женой договорились, что обсудим этот вопрос, когда вернёмся из отпуска в конце августа. Вернувшись домой, я приму решение. Мне хотелось бы привести себя в форму, посмотреть на свои ощущения от спаррингов и тренировок, прежде чем окончательно объявлять свой ответ. Я хотел бы составить чёткий план, чтобы двигаться дальше. У меня нет уверенности насчёт продолжения или завершения карьеры. В октябре мне предстоит лечь в больницу, чтобы врачи прооперировали мой нос. Однако, если случится что-то чрезвычайное, то есть вариант отложить её. В моей голове сейчас только один вопрос — а с кем мне драться?» — приводит слова Порье портал BJ Penn.