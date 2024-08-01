Основатель Tesla и SpaceX, владелец социальной сети X (ранее Twitter) миллиардер Илон Маск принял вызов на поединок от президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

После президентских выборов в Венесуэле Маск на своей странице в социальных сетях обвинил Мадуро в фальсификации результатов выборов, а также поддержал протестующих граждан Венесуэлы. Вскоре Мадуро в эфире национального телевидения ответил Маску и предложил решить вопросы в ринге.

«Ты хочешь драться? Я не боюсь тебя и принимаю вызов, Илон», — сказал Мадуро.

Маск принял вызов, но поставил условие президенту Венесуэлы.

«Я принимаю. Если победа будет за мной, то он должен будет покинуть пост президента. Если победит Мадуро, то буду готов организовать ему бесплатный полёт на Марс», — написал Илон на своей странице в социальных сетях.

Напомним, выборы президента Венесуэлы состоялись 28 июля, в результате которых Николас Мадуро был переизбран на третий срок. Вскоре по всей стране начались акции протеста, на которых граждане выражали несогласие с официальными данными избирательной комиссии.