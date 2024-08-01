Комментатор UFC Джо Роган: Олимпийские игры — это гигантская афера

Известный комментатор UFC и стендап-комик Джо Роган высказался насчёт летних Олимпийских игр в Париже.

«Олимпийские игры — это гигантская афера. Здесь одновременно происходят две вещи, вы понимаете? Лучшие спортсмены мира соревнуются друг с другом в своих дисциплинах. А те, кто отвечает за проведение Олимпиады, устраивают нелепые церемонии открытия, как „Тайная вечеря“. Это сделано не спортсменами, не людьми, которые работают в Олимпийском комитете. Именно организаторы, отвечающие за проведение Игр, получают всю прибыль и высасывают все деньги из спортсменов», — приводит слова Рогана портал BJ Penn.

Напомним, Олимпийские игры в Париже проходят с 27 июля по 11 августа.

Ранее Джо Роган прокомментировал покушение на бывшего президента США Дональда Трампа.