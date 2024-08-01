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Кори Сэндхаген считает, что не уступает Умару Нурмагомедову в борьбе

Кори Сэндхаген считает, что не уступает Умару Нурмагомедову в борьбе
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Бывший претендент на титул UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Кори Сэндхаген считает, что не уступает по навыкам в борьбе топовому непобеждённому российскому бойцу Умару Нурмагомедову.

«Люди не знают, как подступиться к стилю Умара и найти у него ошибки. Но я тренируюсь уже долгие годы, и у меня есть понимание того, какой ключ нужен к его манере работы. Мне ясно и понятно, что работает в бою с ним, а что — нет. После того как Стерлинг меня нокаутировал, мне пришлось надрывать задницу, чтобы улучшить свои навыки в борьбе. Это не та ситуация, где мне надо драться с борцом и специально для этого я 12 недель отрабатывал борьбу. Мне пришлось готовиться к этому вызову годами. Мой план — победить Умара и в стойке, и в грэпплинге», — сказал Кори в интервью на YouTube-канале Pound 4 Pound with Kamaru & Henry.

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