Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Виктория Дудакова — Сэм Хьюз: когда бой, во сколько начало, где смотреть трансляцию

Виктория Дудакова — Сэм Хьюз: когда бой, во сколько начало, где смотреть трансляцию
Комментарии

Вечером 3 августа по московскому времени в Абу-Даби (ОАЭ) состоится турнир UFC on ABC 7, на котором пройдёт поединок между россиянкой Викторией Дудаковой и американкой Сэм Хьюз. Бой состоится в женском минимальном весе (до 52 кг).

UFC 2024. UFC on ABC 7, Абу-Даби, ОАЭ
Виктория Дудакова — Сэм Хьюз
03 августа 2024, суббота. 19:50 МСК
Виктория Дудакова
Не началось
Сэм Хьюз

Поединок начнётся не ранее 19:50. Прямую трансляцию турнира можно будет посмотреть на телеканале «Матч! Боец», а также на платформе UFC Fight Pass. «Чемпионат» также проведёт отдельную онлайн-трансляцию турнира.

Напомним, Виктория Дудакова попала в UFC через шоу Dana White Contender Series, где в 2022 году смогла победить единогласным решением судей бразильянку Майру Силву. В UFC Виктория идёт на серии из двух побед, одна из которых была одержана россиянкой досрочно.

Материалы по теме
UFC on ABC 7: претендентский бой Умара, возвращение Буллета и Дудаковой. LIVE
Live
UFC on ABC 7: претендентский бой Умара, возвращение Буллета и Дудаковой. LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android