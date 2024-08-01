Виктория Дудакова — Сэм Хьюз: когда бой, во сколько начало, где смотреть трансляцию

Вечером 3 августа по московскому времени в Абу-Даби (ОАЭ) состоится турнир UFC on ABC 7, на котором пройдёт поединок между россиянкой Викторией Дудаковой и американкой Сэм Хьюз. Бой состоится в женском минимальном весе (до 52 кг).

Поединок начнётся не ранее 19:50. Прямую трансляцию турнира можно будет посмотреть на телеканале «Матч! Боец», а также на платформе UFC Fight Pass. «Чемпионат» также проведёт отдельную онлайн-трансляцию турнира.

Напомним, Виктория Дудакова попала в UFC через шоу Dana White Contender Series, где в 2022 году смогла победить единогласным решением судей бразильянку Майру Силву. В UFC Виктория идёт на серии из двух побед, одна из которых была одержана россиянкой досрочно.