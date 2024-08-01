Шарабутдин Атаев сразится за пояс WBA Gold на турнире в Челябинске

Многотысячная арена «Трактор» в Челябинске примет турнир по профессиональному боксу от RCC Boxing Promotions, в рамках которого пройдут несколько громких поединков.

В главном событии спортивного шоу Заур Абдуллаев (19-1, 11 KOs) поборется за вторую строчку мирового рейтинга IBF в лёгком весе. Его соперником станет представитель Аргентины Хуан Хавьер Карраско (20-1, 12 KOs).

Фото: https://t.me/rcc_sport

Также на турнире выступит чемпион мира среди профессионалов по версии IBA Шарабутдин Атаев (6-0, 4 KOs). Россиянин вступает в гонку за поясом чемпиона мира WBA в полутяжёлом весе. На кону в поединке Шарабутдина будет стоять второй по значимости мировой титул, пояс WBA Gold. Соперником Атаева станет аргентинский боксёр Брайан Суарес (19-2, 18 KOs).

Титульный поединок проведёт Мухаммад Шехов (14-0-1, 4 KOs). Спортсмен сразится за пояс IBF Intercontinental в весовой категории до 55,3 кг. Его соперником будет один из лучших боксёров Азии в этом весе, китайский спортсмен Жон Ли (19-1, 7 KOs).

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Наиболее титулованный боксёр: