Итальянка отказалась боксировать с трансгендером через 46 секунд после начала боя на ОИ

Боксёрский бой, который состоялся в рамках Олимпиайских игр в Париже на стадии 1/8 финала между итальянкой Анджелой Карини и сменившей пол спортсменкой из Алжира Иман Хелиф, завершился через 46 секунд после его начала. Карини отказалась продолжать противостояние и покинула ринг в слезах. В результате победа досталась Хелиф. Противостояние проходило в весовой категории до 66 кг.

Фото: Скриншот трансляции

Таким образом, Иман поборется в четвертьфинале, который у женщин в этой весовой категории состоится в субботу.

XXXIII летние Олимпийские игры проходят с 26 июля по 11 августа.

Ранее мнением насчёт участия в летних Олимпийских играх в Париже Хелиф поделилась Член сборной России по боксу Азалия Аминева.

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