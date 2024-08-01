Кравцов: мужики в женском боксе — это отвратительно. Где справедливость?

Глава тренерского совета сборной России по боксу Эдуард Кравцов дал комментарий по поводу выступления на Олимпиаде-2024 спортсменки из Алжира Иман Хелиф.

«Все прекрасно понимают, что это мужчина. А мужчина, у которого зашкаливает тестостерон, сразу получает громадные бонусы перед девочками. Это и физическая сила, и другой темп. На чемпионате мира Хелиф дисквалифицировали, но у МОК свои правила. То, что мужики лезут в женский спорт — это отвратительно. Конечно, таких «спортсменок» будет становиться всё больше и больше, причём не только в боксе. Мужчинами таких персонажей назвать сложно, но по физическим данным это всё равно мужчины. Если ты мужчина, но в мужском спорте у тебя не получается, теперь есть такой вариант. Там и слава, и деньги будут. А вот где будут справедливость и моральный аспект? Большой вопрос», — сказал Кравцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

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