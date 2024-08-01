Дана Уайт назвал сроки следующего боя чемпиона UFC Джона Джонса

Президент UFC Дана Уайт дал комментарий по поводу чемпиона промоушена в тяжёлом весе Джона Джонса, который продолжает восстанавливаться после травмы.

«У Джона Джонса серьёзная травма. В наших планах, что его следующий бой состоится в ноябре», — сказал Уайт на канале TNT Sports в YouTube.

Напомним, в конце октября прошлого года Джонс получил тяжёлую травму во время спарринга на тренировке. Сообщалось, что восстановление прославленного спортсмена может занять до восьми месяцев. На счету Джона 29 поединков на профессиональном уровне, в которых он одержал 27 побед (10 нокаутом), потерпел одно поражение, а один бой с его участием был признан несостоявшимся.

Джон Джонс трижды выполнил присед со штангой весом в 238 кг: