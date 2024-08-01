Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Дана Уайт назвал сроки следующего боя чемпиона UFC Джона Джонса

Дана Уайт назвал сроки следующего боя чемпиона UFC Джона Джонса
Комментарии

Президент UFC Дана Уайт дал комментарий по поводу чемпиона промоушена в тяжёлом весе Джона Джонса, который продолжает восстанавливаться после травмы.

«У Джона Джонса серьёзная травма. В наших планах, что его следующий бой состоится в ноябре», — сказал Уайт на канале TNT Sports в YouTube.

Напомним, в конце октября прошлого года Джонс получил тяжёлую травму во время спарринга на тренировке. Сообщалось, что восстановление прославленного спортсмена может занять до восьми месяцев. На счету Джона 29 поединков на профессиональном уровне, в которых он одержал 27 побед (10 нокаутом), потерпел одно поражение, а один бой с его участием был признан несостоявшимся.

Материалы по теме
Дудакова — о рейтинге P4P: если брать данный момент, то первый номер явно не Джон Джонс

Джон Джонс трижды выполнил присед со штангой весом в 238 кг:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android