Тони Фергюсон — Майкл Кьеза: когда бой, во сколько начало, где смотреть трансляцию

3 августа в Абу-Даби (ОАЭ) состоится турнир UFC on ABC 7, в главном карде которого поединок проведут бывший временный чемпион лиги в лёгком весе Тони Фергюсон и другой ветеран промоушена — Майкл Кьеза. Противостояние состоится в рамках полусредней весовой категории.

Поединок начнётся не ранее 22:45 по московскому времени. Прямую трансляцию турнира можно будет посмотреть на телеканале «Матч! Боец», а также на платформе UFC Fight Pass. «Чемпионат» будет вести отдельную онлайн-трансляцию спортивного мероприятия.

Фергюсон за время карьеры в смешанных единоборствах к данному моменту принял участие в 35 боях, в которых одержал 25 побед и потерпел 10 поражений. В активе Кьезы в ММА 16 побед при семи поражениях.

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