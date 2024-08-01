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Тони Фергюсон — Майкл Кьеза: когда бой, во сколько начало, где смотреть трансляцию

Тони Фергюсон — Майкл Кьеза: когда бой, во сколько начало, где смотреть трансляцию
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3 августа в Абу-Даби (ОАЭ) состоится турнир UFC on ABC 7, в главном карде которого поединок проведут бывший временный чемпион лиги в лёгком весе Тони Фергюсон и другой ветеран промоушена — Майкл Кьеза. Противостояние состоится в рамках полусредней весовой категории.

UFC 2024. UFC on ABC 7, Абу-Даби, ОАЭ
Тони Фергюсон — Майкл Кьеза
03 августа 2024, суббота. 22:45 МСК
Тони Фергюсон
Не началось
Майкл Кьеза

Поединок начнётся не ранее 22:45 по московскому времени. Прямую трансляцию турнира можно будет посмотреть на телеканале «Матч! Боец», а также на платформе UFC Fight Pass. «Чемпионат» будет вести отдельную онлайн-трансляцию спортивного мероприятия.

Фергюсон за время карьеры в смешанных единоборствах к данному моменту принял участие в 35 боях, в которых одержал 25 побед и потерпел 10 поражений. В активе Кьезы в ММА 16 побед при семи поражениях.

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