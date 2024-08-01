«Он даже не смог её финишировать». Адесанья сделал заявление о женском боксе

Второй номер рейтинга UFC в средней весовой категории Исраэль Адесанья разместил новый пост у себя в социальных сетях, где выразил уверенность, что мужчины ни при каких условиях не должны участвовать в поединках с девушками.

«Мужчины не должны боксировать с женщинами. Лол, он даже не смог её финишировать. Политика», — написал Адесанья, прикрепив к сообщению видео с поединка алжирской спортсменки Иман Хелиф.

Фото: Социальные сети Исраэля Адесаньи

Напомним, Хелиф принимает участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже. Ранее на стадии 1/8 финала она встречалась с представительницей Италии Анджелой Карини. Бой завершился через 46 секунд после его начала. Карини отказалась продолжать противостояние и покинула ринг в слезах. В результате победа досталась Иман.

Логан Пол попался на треугольник Адесаньи и сдался: