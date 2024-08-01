Шара Буллет — Михал Олексейчук: когда бой, во сколько начало, где смотреть трансляцию

3 августа в Абу-Даби (ОАЭ) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC on ABC 7, в соглавном событии которого сразятся российский боец среднего веса (до 84 кг) Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, и представитель Польши Михал Олексейчук.

Спортсмены выйдут в октагон приблизительно в 23:35 мск. Точное время начала боя будет зависеть от того, как сложатся другие поединки карда, которые запланированы ранее. Прямую трансляцию турнира можно будет посмотреть на телеканале «Матч! Боец», а также на платформе UFC Fight Pass. «Чемпионат» будет вести отдельную онлайн-трансляцию спортивного мероприятия.

В активе Магомедова в ММА 13 боёв и ни одного поражения. На счету Олексейчука 19 побед при восьми поражениях.

Бился за копейки и перенёс 8 операций. Кто такой Шара Буллет?