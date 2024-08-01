«Он делает чемпионов». Махачев показал фото с Хабибом и Мендесом

Действующий обладатель титула UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где показал фото со своим товарищем экс-чемпионом промоушена в том же весе Хабибом Нурмагомедовым и тренером Хавьером Мендесом, под чьим руководством Ислам занимается.

«Он делает чемпионов», — подписал фото Махачев.

Фото: Из личного архива Ислама Махачева

Напомним, в последнем бою, который состоялся в ночь с 1 на 2 июня мск, Ислам встречался с американцем Дастином Порье. Противостояние проходило на турнире UFC 302. Поединок продлился до пятого раунда, где россиянин одержал победу удушающим приёмом. Для Махачева это была третья успешная защита титула в лёгком весе (до 70 кг). Предыдущие две были с австралийцем Александром Волкановски.

Глава Дагестана вручил Махачеву орден Почёта III степени: