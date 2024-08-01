Дана Уайт ответил на вопрос по поводу следующего боя Макгрегора, не дравшегося три года

Президент UFC Дана Уайт ответил на вопрос по поводу возвращения в октагон ирландского бойца смешанных единоборств бывшего чемпиона промоушена в двух весовых категориях Конора Макгрегора.

«Я не знаю, когда вернётся Конор. Когда Конор будет готов, он сообщит мне. Так что сейчас я даже не думаю об этом и не говорю о Коноре», — сказал Уайт на канале TNT Sports в YouTube.

Напомним, в конце июня этого года Макгрегор должен был провести поединок с американцем Майклом Чендлером. Они должны были сразиться на турнире UFC 303. Однако бой отменили после того, как ирландец сломал палец на ноге во время подготовки к противостоянию. Конор не выходил в октагон после того, как летом 2021 года проиграл американцу Дастину Порье, сломав при этом ногу.

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Чендлер рассказал, что отмена боя с Макгрегором его не сломала: