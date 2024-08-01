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Кори Сэндхаген — Умар Нурмагомедов: когда бой, во сколько начало, где смотреть трансляцию

Кори Сэндхаген — Умар Нурмагомедов: когда бой, во сколько начало, где смотреть трансляцию
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3 августа в Абу-Даби (ОАЭ) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC on ABC 7, в рамках которого встретятся россиянин Умар Нурмагомедов и спортсмен из США Кори Сэндхаген. Их бой будет главным событием спортивного мероприятия.

UFC 2024. UFC on ABC 7, Абу-Даби, ОАЭ
Кори Сэндхаген — Умар Нурмагомедов
04 августа 2024, воскресенье. 00:00 МСК
Кори Сэндхаген
Не началось
Умар Нурмагомедов

Поединок Нурмагомедова и Сэндхагена стартует не ранее полуночи. Прямую трансляцию турнира проведёт телеканал «Матч! Боец», а также платформа UFC Fight Pass. Кроме того, начиная с 20:30 мск турнир будет показывать канал «Матч ТВ». «Чемпионат» будет вести отдельную онлайн-трансляцию спортивного мероприятия.

Нурмагомедов в общей сложности в ММА провёл 17 боёв, в каждом из которых побеждал. На счету Сэндхагена 17 побед при четырёх поражениях.

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