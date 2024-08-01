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«Мужчине разрешили избить женщину». Логан Пол — о скандальном бое в женском боксе на ОИ

«Мужчине разрешили избить женщину». Логан Пол — о скандальном бое в женском боксе на ОИ
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Знаменитый американский видеоблогер и рестлер Логан Пол разместил новый пост на своей странице в социальной сети, где высказался о недавнем поединке 1/8 финала олимпийского турнира по боксу между итальянкой Анджелой Карини и спортсменкой из Алжира Иман Хелиф. Бой завершился через 46 секунд после его начала – Карини отказалась продолжать противостояние и покинула ринг в слезах. В результате победа досталась Хелиф.

«Это чистейшее проявление зла, которое разворачивается прямо на ваших глазах. Мужчине разрешили избить женщину на мировой арене, разрушив мечту её жизни. Ведь она сражалась за своего умершего отца. Это заблуждение должно закончиться», — написал Логан.

Ранее о Хелиф высказался известный боец UFC Исраэль Адесанья.

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