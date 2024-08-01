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Азамат Мурзаканов – Алонзо Менифилд: когда бой, во сколько начало, где смотреть трансляцию

Азамат Мурзаканов – Алонзо Менифилд: когда бой, во сколько начало, где смотреть трансляцию
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3 августа в Абу-Даби (ОАЭ) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC on ABC 7, поединок в котором проведёт непобеждённый российский боец Азамат Мурзаканов. Противостоять Азамату будет американец Алонзо Менифилд.

UFC 2024. UFC on ABC 7, Абу-Даби, ОАЭ
Алонзо Менифилд — Азамат Мурзаканов
03 августа 2024, суббота. 21:30 МСК
Алонзо Менифилд
Не началось
Азамат Мурзаканов

Ориентировочно Мурзаканов и Менифилд выйдут в октагон в 21:30 по московскому времени. Прямую трансляцию турнира проведёт телеканал «Матч! Боец», а также платформа UFC Fight Pass. Кроме того, начиная с 20:30 мск турнир будет показывать канал «Матч ТВ». «Чемпионат» будет вести отдельную онлайн-трансляцию спортивного мероприятия.

В общей сложности на счету Мурзаканова в смешанных единоборствах 13 побед в 13 боях. В активе Менифилда 15 побед, четыре поражения и одна ничья.

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