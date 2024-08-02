Бокс, Олимпиада-2024: результаты поединков 1 августа

В четверг, 1 августа, на XXXIII Олимпийских играх в Париже (Франция) состоялись поединки 1/8 и 1/4 финала боксёрского турнира. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревновательного дня.

Женщины. До 50 кг. 1/8 финала:

Юй У (Китай) — Зарин Нихат (Индия) — 5:0

Сабина Бобокулова (Узбекистан) — Чутамат Раксат (Таиланд) — 0:5

Моник Сурачи (Австралия) — Ингрит Лорена Валенсия Виктория (Колумбия) — 0:5

Женщины. До 66 кг. 1/8 финала:

Бусеназ Сюрменели (Турция) — Анета Рыгельская (Польша) — 4:1

Брижитт Мбаби (ДР Конго) — Джанджам Суваннафенг (Таиланд) — 1:4

Иман Хелиф (Алжир) — Анджела Карини (Италия) — отказ Карини продолжать бой

Женщины. До 54 кг. 1/4 финала:

Станимира Петрова (Болгария) — Юань Чан (Китай) — 1:4

Мужчины. До 63.5 кг. 1/4 финала:

Виятт Сэнфорд (Канада) — Руслан Абдуллаев (Узбекистан) — 4:1

Мужчины. До 92 кг. 1/4 финала:

Виктор Шельштрете (Бельгия) — Энмануэль Рейес Пла (Испания) — 0:5

Женщины. До 50 кг. 1/8 финала:

Назым Кызайбай (Казахстан) — Каролина Барбоза де Алмейда (Бразилия) — 5:0

Бусе Наз Чакыроглу (Турция) — Фатима Эррера (Мексика) — 5:0

Пихла Кайво-Оя (Финляндия) — Дженнифер Лосано (США) — 5:0

Женщины. До 66 кг. 1/8 финала:

Ана Хамори (Венгрия) — Марисса Уильямсон (Австралия) — 5:0

Барбара Мария дос Сантус (Бразилия) — Нин-Чин Чен (Китайский Тайбэй) — 0:5

Навбахор Хамидова (Узбекистан) — Морелл Маккейн (США) — 3:2

Женщины. До 54 кг. 1/4 финала:

Видад Берталь (Марокко) — Панг Чхоль Ми (КНДР) 0:4

Хатидже Акбас (Турция) — Энхжаргал Мунгунцэцэг (Монголия) 5:0

Мужчины. До 63.5 кг. 1/4 финала:

Рихард Ковач (Венгрия) — Софьян Умиа (Франция) — 0:5

Мужчины. До 92 кг. 1/4 финала:

Айбек Оралбай (Казахстан) — Лорен Берто Альфонсо Домингес (Азербайджан) — 2:3

Женщины. До 66 кг. 1/8 финала:

Осин Дерьё (Бельгия) — Ивануса Морейра (Кабо-Верде) — 3:2

Алсинда Лукас Дос Сантос (Мозамбик) — Лю Ян (Китай) — 0:5

Женщины. До 54 кг. 1/4 финала:

Им Э Джи (Южная Корея) — Йени Марсела Ариас Кастаньеда (Колумбия) — 3:2

Мужчины. До 63.5 кг. 1/4 финала:

Эрисланди Альварес Борхес (Куба) — Буньонг Синсири (Таиланд) — 5:0

Лаша Гурули (Грузия) — Базарбай Уулу Мухаммедсабыр (Казахстан) — 3:2

Мужчины. До 92 кг. 1/4 финала:

Лазизбек Муллоджонов (Узбекистан) — Кено Марли Машадо (Бразилия) — 5:0

Джек Марли (Ирландия) — Давлат Болтаев (Таджикистан) — 1:4.

В общей сложности в боксёрском турнире, который проходит с 27 июля по 10 августа, будет разыграно 13 комплектов наград – семь у мужчин и шесть у женщин.