«Безумие, сочувствую женщинам». Колби Ковингтон — о скандале в боксе на ОИ в Париже

Бывший временный чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) американец Колби Ковингтон разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где раскритиковал участие спортсменок с повышенным тестостероном в женском боксе на Олимпиаде в Париже.

«Я пытался всех вас предупредить. Олимпийский комитет, Федерация бокса США и люди, которые пропагандировали это безумие, должны взять на себя всю ответственность. Я сочувствую женщинам, которые всю свою жизнь трудились, чтобы соревноваться на самой большой сцене в мире. Теперь же её у них отобрали ради цирковых представлений, в которых очки набирают психически больные мужчины. Не позволяйте мужчинам соревноваться вместе с женщинами», — написал Ковингтон.