Международная ассоциация бокса выступила с заявлением после скандала на Олимпиаде в Париже

Международная ассоциация бокса (IBA) выступила с заявлением по поводу скандала на Олимпиаде в Париже.

«IBA по-прежнему привержена обеспечению честной конкуренции на всех наших мероприятиях. Мы решительно осуждаем несоответствия в допуске к участию в соревнованиях по боксу, которые пройдут на Олимпийских играх в Париже в 2024 году. Повторяем, что и Иман Хелиф, и Линь Юйтин после тестирования не соответствовали требуемым критериям допуска для участия в женской категории наших соответствующих мероприятий.

Мы совершенно не понимаем, почему какая-либо организация подвергает боксёра риску, который может привести к потенциально серьёзной травме. Основная роль судьи на ринге — постоянное обеспечение безопасности боксёра. Как это может быть осуществимо, если боксёр не соответствует критериям допуска к соревнованиям? Мы защищаем наших женщин и их права соревноваться на ринге с равными соперниками, и мы будем защищать и поддерживать их во всех случаях. Их надежды и мечты никогда не должны быть отняты организациями, не желающими поступать правильно в сложных обстоятельствах», — говорится в заявлении Международной ассоциации бокса (IBA).

Напомним, на стадии 1/8 финала Иман Хелиф встречалась с представительницей Италии Анджелой Карини. Бой завершился через 46 секунд после его начала. Карини отказалась продолжать противостояние и покинула ринг в слезах. В результате победа досталась Иман.

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