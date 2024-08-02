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Умар Нурмагомедов оказался немного легче Сэндхагена перед боем на турнире UFC в Абу-Даби

Умар Нурмагомедов оказался немного легче Сэндхагена перед боем на турнире UFC в Абу-Даби
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Уже завтра, 3 августа, в Абу-Даби (ОАЭ) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC on ABC 7, в главном бою которого встретятся россиянин Умар Нурмагомедов и спортсмен из США Кори Сэндхаген. В преддверии спортивного мероприятия состоялась официальная церемония взвешивания, участие в которой приняли оба бойца. Нурмагомедов показал на весах 61,23 кг, а вес Сэндхагена составил 61,69 кг.

UFC 2024. UFC on ABC 7, Абу-Даби, ОАЭ
Кори Сэндхаген — Умар Нурмагомедов
04 августа 2024, воскресенье. 00:00 МСК
Кори Сэндхаген
Не началось
Умар Нурмагомедов

Нурмагомедов в общей сложности за время карьеры в смешанных единоборствах принял участие в 17 поединках, в каждом из которых одерживал победы. На счету Сэндхагена в ММА 17 побед при четырёх поражениях.

Напомним, в соглавном событии турнира UFC в Абу-Даби сразятся российский боец среднего веса (до 84 кг) Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, и представитель Польши Михал Олексейчук.

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