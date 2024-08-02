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Бокс — Олимпиада-2024 — расписание поединков 2 августа

Бокс, Олимпиада-2024: расписание поединков 2 августа
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Сегодня, 2 авугста, в рамках летних Олимпийских игр в Париже запланирован очередной соревновательный день в боксе. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием. Поединки проведут как представители мужских, так и женских национальных команд.

16:30 мск. Женщины. До 57 кг. 1/8 финала
17:34 мск. Мужчины. До 51 кг. 1/4 финала
18:06 мск. Мужчины. До 80 кг. 1/4 финала
18:38 мск. Мужчины. Свыше 92 кг. 1/4 финала
21:00 мск. Женщины. До 57 кг. 1/8 финала
22:04 мск. Мужчины. До 51 кг. 1/4 финала
22:36 мск. Мужчины. До 80 кг. 1/4 финала
23:08 мск. Мужчины. Свыше 92 кг. 1/4 финала

Напомним, Международная ассоциация бокса (IBA) выступила с заявлением по поводу скандала на Олимпиаде в Париже, произошедшем в бою между алжиркой Иман Хелиф и итальянкой Анджелой Карини

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