Завтра, 3 августа, в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC on ABC 7, в главном бою которого сразятся россиянин Умар Нурмагомедов и спортсмен из США Кори Сэндхаген. В преддверии спортивного мероприятия состоялась официальная церемония взвешивания всех бойцов, которые примут участие в турнире. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с её итогами.

Все результаты взвешивания участников турнира UFC в Абу-Даби

Главный кард:

Кори Сэндхаген (61,69 кг) – Умар Нурмагомедов (61,23 кг)

Шарабутдин Магомедов (84,37 кг) – Михал Олексейчук (83,91 кг)

Дейвисон Фигейреду (61,23 кг) – Марлон Вера (61,69 кг)

Майкл Кьеза (77,11 кг) – Тони Фергюсон (77,11 кг)

Маккензи Дерн (52,39 кг) – Лупита Годинес (52,39 кг)

Хоэль Альварес (70,53 кг) – Элвис Бренер (70,31 кг)

Предварительный кард:

Алонзо Менифилд (92,53 кг) – Азамат Мурзаканов (92,99 кг)

Кауе Фернандес (70,53 кг) – Мохаммад Яхья (70,31 кг)

Шамиль Газиев (118,84 кг) – Дон'Тэйл Мэйс (120,2 кг)

Гурам Кутателадзе (70,31 кг) – Джордан Вученич (70,31 кг)

Виктория Дудакова (52,39 кг) – Сэм Хьюз (51,71 кг)

Роландо Бедойя (70,31 кг) – Джей Херберт (70,53 кг)

Седрик Дюма (84,37 кг) – Денис Тюлюлин (83,91 кг).

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