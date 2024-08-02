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НОК Казахстана подал апелляцию на результат боя ОИ-2024

НОК Казахстана подал апелляцию на результат боя ОИ-2024
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После поражения казахского спортсмена Мухаммедсабыра Базарбайулы в поединке с грузинским боксёром Лаши Гурули в весовой категории 63,5 кг в рамках Олимпийских игр — 2024 Национальный олимпийский комитет (НОК) Казахстана подал апелляцию в Paris boxing Unit (PBU) с требованием разъяснений результата боя.

«НОК Казахстана подал апелляцию на исход боя Мухаммедсабыра Базарбайулы. Мы не согласны с результатом и потребовали разъяснений от PBU, уведомив также МОК. По нашему мнению, казахстанский боксёр одержал победу в важном поединке за выход в полуфинал Олимпийских игр-2024.

Мы понимаем, что пересмотр результата прошедшего поединка невозможен. Однако мы требуем, чтобы судейство на важнейшем международном соревновании было честным, справедливым и непредвзятым для оставшихся спортсменов», — говорится в заявлении пресс-секретаря НОК Казахстана Жанар Утешева.

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