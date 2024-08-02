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Известный теннисист Андрей Рублёв разместил пост о скандальном бое в женском боксе на Олимпийских играх в Париже

Андрей Рублёв выступил с заявлением о скандальном бое в женском боксе на ОИ в Париже
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Известный российский теннисист восьмая ракетка мира Андрей Рублёв разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где высказался о скандальном бое в женском боксе на Олимпийских играх в Париже. На стадии 1/8 финала представительница Алжира Иман Хелиф встречалась с итальянкой Анджелой Карини. Бой завершился через 46 секунд после его начала. Карини отказалась продолжать противостояние и покинула ринг в слезах. В результате победа досталась Иман.

«Люди борются против насилия: против домашнего насилия, против насилия по отношению к женщине, к детям, против любой формы насилия. Меня с детства учили защищать женщин. Неважно, в какой ситуации оказалась женщина, для мужчины нет ничего хуже, чем причинить ей физическую боль.

А теперь на самом большом и важном спортивном событии, Олимпийских играх, мы видим, как мужчина, который идентифицирует себя как женщина, бьёт женщину (заявляя, что это равный бой), и никто это не останавливает.

Но если бы мужчина идентифицировал себя как ребёнка, разве его бы пустили на детский турнир по боксу? Я этого никогда не пойму. Мне очень жаль итальянскую спортсменку, которая долгое время готовилась к этому турниру», – написал Рублёв, однако позже удалил запись.

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