Итальянка, отказавшаяся от боя с провалившей гендерный тест соперницей: прощаюсь с боксом

Итальянская спортсменка Анджела Карини приняла решение уйти из бокса после скандального поединка с провалившей гендерный тест представительницей Алжира Иман Хелиф. Напомним, их противостояние проходило на Олимпийских играх в Париже на стадии 1/8 финала. Бой завершился через 46 секунд после его начала. Карини отказалась продолжать противостояние и покинула ринг в слезах. В результате победа досталась Иман.

«Я ухожу с высоко поднятой головой и прощаюсь с боксом», — приводит слова Карини La Stampa.

Напомним, Хелиф, как и спортсменку с Тайваня Линь Юйтин дисквалифицировали на чемпионате мира 2023 года из-за проваленных гендерных тестов, но допустили до участия в Олимпийских играх в Париже.

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