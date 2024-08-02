Нурмагомедов — об О'Мэлли: нужно быть похожим на мужчин, а не на клоунов

28-летний российский боец смешанных боевых искусств, выступающий под эгидой UFC, Умар Нурмагомедов в преддверии своего поединка с американцем Кори Сэндхагеном критически отозвался о действующем чемпионе в легчайшем весе Шоне О'Мэлли.

«Мне стыдно, что у нас есть такой чемпион, как О'Мэлли. Мужчины должны быть другими. А не только кривляться и вызывающе себя вести, будто им 18 лет. Нужно быть достойным примером для подрастающего поколения. Нужно быть похожими на мужчин, а не на клоунов. Все вот эти танцы в TikTok, пения — это всё для женщин, а не для мужчин, которые должны быть джентльменами с манерами», — заявил Нурмагомедов в подкасте Даниэля Кормье на YouTube.

Нурмагомедов проведёт свой поединок с Сэндхагеном 3 августа на шоу UFC on ABC 7.