Илон Маск отреагировал на скандальный бой в женском боксе на Олимпиаде в Париже

Американский миллиардер основатель Tesla и SpaceX Илон Маск согласился с мнением американской пловчихи Райли Гейнс, которая ранее высказалась по поводу скандального поединка в женском боксе на Олимпиаде в Париже. Напомним, на стадии 1/8 финала спортсменка из Алжира Иман Хелиф встречалась с итальянкой Анджелой Карини. Бой завершился через 46 секунд после его начала. Карини отказалась продолжать противостояние и покинула ринг в слезах. В результате победа досталась Иман.

«Мужчинам не место в женском спорте. Давайте сделаем это трендом», — написала Гейнс на своей странице в социальных сетях, добавив хештег — я Поддерживаю Анджелу Карини.

«Абсолютно», — написал Маск.

Напомним, Хелиф, как и спортсменку с Тайваня Линь Юйтин дисквалифицировали на чемпионате мира 2023 года из-за проваленных гендерных тестов, но допустили до участия в Олимпийских играх в Париже.

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