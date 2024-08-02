Автор книг о Гарри Поттере раскритиковала МОК после скандала в боксе на ОИ

59-летняя британская писательница, сценаристка и кинопродюсер, наиболее известная как автор серии романов о Гарри Поттере, Джоан Роулинг в социальных сетях раскритиковала Международный олимпийский комитет после скандала в боксе.

«У молодой женщины-боксёра только что было отнято всё, над чем она работала и тренировалась, потому что вы позволили мужчине выйти с ней на ринг. Вы — позор, ваша «защита» — это шутка, и Олимпиада-2024 навсегда будет запятнана жестокой несправедливостью, совершённой по отношению к Карини», — написала Роулинг в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, боксёрский бой, который состоялся в рамках Олимпийских игр в Париже на стадии 1/8 финала между итальянкой Анджелой Карини и спортсменкой из Алжира Иман Хелиф, завершился через 46 секунд после его начала. Карини отказалась продолжать противостояние и покинула ринг в слезах. В результате победа досталась Хелиф. Противостояние проходило в весовой категории до 66 кг.

2 августа Карини заявила, что это был её последний поединок в боксе.