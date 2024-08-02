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МОК больше не будет являться организатором олимпийского бокса

МОК больше не будет являться организатором олимпийского бокса
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Сегодня, 2 августа, на ежедневном брифинге в Париже представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс заявил, что Олимпийский комитет больше не будет заниматься организацией олимпийских турниров по боксу.

«МОК всегда пытается найти баланс между инклюзивностью и справедливостью, и это трудная задача, и нам придётся на это обратить внимание. Поэтому мы надеемся, что на Олимпиаде-2028 этот вид спорта будет не только зрелищным, но и учтёт предпочтения всех социальных категорий людей, несмотря на их происхождение. Но мы не международная федерация, поэтому более не будем заниматься организацией олимпийского турнира по боксу. Будем надеяться, что такая организация в дальнейшем появится», — заявил Марк Адамс на брифинге.

Напомним, 23 июля Международная ассоциация бокса (IBA), возглавляемая Умаром Кремлёвым, исключена из списка признанных федераций. Решение было принято в ходе сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Париже.

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