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МОК объяснил, почему не проверил на тестостерон двух боксёрш, проваливших гендерный тест

МОК объяснил, почему не проверил на тестостерон двух боксёрш, проваливших гендерный тест
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Директор Международного олимпийского комитета (МОК) по коммуникациям Марк Адамс дал комментарий по поводу ситуации с алжирской боксёршей Иман Хелиф и спортсменкой с Тайваня Линь Юйтин. Обеих дисквалифицировали на чемпионате мира 2023 года из-за проваленных гендерных тестов, но допустили до участия в боксёрском турнире на Олимпийских играх в Париже.

«Тестостерон не является идеальным тестом. Многие женщины могут иметь уровень тестостерона, который можно назвать «мужским». Они такие же женщины и соревнуются с женщинами. Так что, боюсь, это не панацея. Я надеюсь, что мы все согласны с тем, что не нужно возвращаться к временам определения пола в спорте, что было ужасно. Я уверен, мы все согласны, что это не тот путь, по которому мы должны идти», — сказал Адамс на пресс-конференции.

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