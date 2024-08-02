«Вся Италия просила её не драться». Тренер Карини сделал заявление о скандальном бое на ОИ

Эмануэле Рензини, тренер итальянской боксёрши Анджелы Карини, высказался о её поединке с представительницей Алжира Иман Хелиф. Спортсменки встречались на стадии 1/8 финала на Олимпийских играх в Париже. Бой завершился через 46 секунд после его начала. Карини отказалась продолжать противостояние и покинула ринг в слезах. В результате победа досталась Иман.

«Было бы легче не выходить, потому что вся Италия уже несколько дней просила её не драться. Но Анджела была мотивирована и хотела это сделать. Хотя, конечно, во время жеребьёвки она сказала мне: «Это несправедливо», — приводит слова Рензини Radio Deejay.

Напомним, Хелиф ранее была дисквалифицирована на чемпионате мира 2023 года из-за проваленных гендерных тестов. Однако её допустили до участия в Олимпийских играх в Париже.

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