Богатырёв: если Олексейчук не донесёт тяжёлый удар, он обречён на избиение от Буллета

Финалист Гран-при АСА в тяжёлом весе Адам Богатырёв поделился своими ожиданиями от поединка Шарабутдина Магомедова, известного по прозвищу Шара Буллет, и Михала Олексейчука, который пройдёт 3 августа на турнире UFC в Абу-Даби.

«По бою Шары могу сказать так – у него соперник с неплохим боксом, умеющий бить, неплохой защитой от борьбы, но он очень плохо видит удары ногами, а Шарабутдин как раз таки мастер ударов с ног. Думаю, если Олексейчук не донесёт один тяжёлый удар, то он обречён на избиение, причём со всех конечностей», — сказал Богатырёв в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Сам Богатырёв 16 августа в Москве в финале Гран-при АСА в тяжёлом весе встретится с чемпионом лиги в тяжёлом весе Евгением Гончаровым.