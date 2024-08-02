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Премьер-министр Италии Мелони сделала заявление о скандале в женском боксе на ОИ-2024

Премьер-министр Италии Мелони сделала заявление о скандале в женском боксе на ОИ-2024
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Премьер-министр Италии Джорджа Мелони выступила с комментарием по поводу скандальной ситуации в женском боксе на Олимпиаде в Париже. Напомним, итальянка Анджела Карини в 1/8 финала встречалась с представительницей Алжира Иман Хелиф, но отказалась от боя через 46 секунд после его начала.

«Я не согласна с позицией МОК и уже много лет пытаюсь объяснить, что некоторые тезисы, доведённые до крайности, рискуют привести к ущемлению прав женщин. Как мне кажется, спортсменов, имеющих мужские генетические особенности, не следует допускать к женским соревнованиям. Но не потому, что мы хотим кого-то дискриминировать, а потому, что мы хотим защитить право спортсменок соревноваться на равных условиях», — приводит слова Мелони RaiNews.

Хелиф ранее была дисквалифицирована на чемпионате мира 2023 года из-за проваленных гендерных тестов. Однако её допустили до участия в Олимпийских играх в Париже.

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